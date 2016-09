Joseph Moog

Mit drei Jahren hat die chinesische Pianistin Ran Jia das Klavierspiel begonnen. Von Shanghai führte sie ihr Weg in die USA, an das Curtis Institute for Music zu Gary Graffman, dann nach Köln zu Nina Tichman. Nun steht sie kurz vor der größten Herausforderung ihrer jungen Karriere: An vier Abenden wird sie in der Berliner Philharmonie 11 Sonaten von Schubert spielen. Wir unterhielten uns mit ihr darüber.



weiter