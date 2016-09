Joseph Moog

Pianonews 01 /2008

Leseprobe:

Pianonews 1 / 2008 Weltklassik am Klavier!

Von: Carsten Dürer



Was wäre, wenn jede Kleinstadt sich eine Klavierkonzert-Reihe leisten könnte, wenn dort die gesamte junge Elite aus aller Welt auftritt, die jungen Pianisten, die gerade dabei sind, sich an die Weltspitze zu spielen? Was wäre, wenn keiner in der Stadt selbst sich um die Programme, die Verhandlungen mit den Künstlern, die Logistik kümmern müsste, sondern nur den Raum und einen adäquaten Flügel zur Verfügung stellen würde? Und dann noch jeden Monat ein Konzert veranstalten könnte? Das wäre wunderbar, werden jetzt etliche ausrufen. Das Bemerkenswerteste: Genau diese Art von Klavierkonzerten bietet „Weltklassik am Klavier!“ an.



Die Initiatorin Kathrin Haarstick hat damit einen Traum verwirklicht: Sie will am liebsten jeden Tag ein Klavierkonzert hören, einem jungen Pianisten die Möglichkeit geben, sich vor einem Publikum zu präsentieren, das nicht allein auf die großen Namen achtet, sondern vor allem gute Klaviermusik auf einem hohen Niveau hören will. Im Jahre 2000 startete sie mit „Weltklassik am Klavier!“ ihren Traum – heute sind es bereits acht Veranstaltungsorte, die unter diesem Motto einmal im Monat mit einem Konzert von der Organisation der ehemaligen Industrie-Managerin profitieren. Wir sprachen mit Kathrin Haarstick und erfuhren, dass sie noch viel weiter kommen will, dass sie noch viele Städte und Gemeinden in Deutschland sucht, um ihren Traum auszubauen.









Inhalt:

Pianonews 01 / 2008

{/magictabs}